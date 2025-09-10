Procon leva atendimento especial ao centro da Capital nos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor

Ação acontece nesta quarta e quinta-feira (10 e 11), no Pátio Central Shopping, com orientações e registro de reclamações

Em alusão aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Procon de Mato Grosso do Sul realiza, nesta quarta e quinta-feira (10 e 11), dois dias de atendimento especial no Pátio Central Shopping, em Campo Grande.

Das 8h às 16h, equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, orientar consumidores e registrar reclamações na unidade móvel instalada na Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro da cidade.

“Celebrar os 35 anos do CDC é reconhecer o legado dessa legislação na promoção da cidadania, na garantia de direitos e na justiça social”, afirmou o secretário-executivo do Procon estadual, Angelo Motti.

Para registrar queixas, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de documentos que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento.

O CDC foi sancionado em 11 de setembro de 1990 e é considerado um dos marcos legais na defesa da cidadania no país.

