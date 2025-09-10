Subea realiza feira de adoção neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal), irá promover mais uma edição da tradicional feira de adoção de pets, neste domingo (14). O evento será realizado na Praça da Bolívia, das 9h às 12h, e disponibilizará cerca de 20 animais adultos, entre cães e gatos, todos resgatados de situações de maus-tratos.

Importante destacar que os animais passaram por avaliação veterinária, estão vermifugados, microchipados e vacinados — no caso dos cães, com a vacina polivalente. A maioria já está castrada e, para os que ainda não foram, a Subea garante a castração gratuita.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Durante a feira, a equipe da Subea estará à disposição para orientar os interessados e esclarecer dúvidas sobre os cuidados e a posse responsável dos animais.

Serviço

Data: 14 de setembro (domingo);

Horário: 9h às 12h;

Local: Praça da Bolívia (Rua das Garças, esquina com Rua Aníbal de Mendonça).

