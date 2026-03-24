Casa Rosa leva prática sobre atendimento em mastologia à Jornada de Medicina da UEMS

Minicurso apresentou a estudantes etapas da consulta mamária e destacou a importância do diagnóstico precoce no SUS

A atuação da Associação Beneficente Casa Rosa foi apresentada durante a V Jornada de Medicina da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com foco na prática do atendimento em mastologia dentro do SUS (Sistema Único de Saúde). O minicurso ocorreu na tarde de sábado (21) e reuniu cerca de 20 acadêmicos.

Conduzida pelo mastologista Dr. Victor Rocha, a atividade intitulada “Casa Rosa Acadêmico: o primeiro olhar sobre o câncer de mama” apresentou aos estudantes aspectos clínicos do atendimento a pacientes com suspeita ou diagnóstico da doença, além de discutir a relevância da detecção precoce.

A programação incluiu demonstrações das etapas da consulta mamária, desde a anamnese até o exame físico, com orientação sobre técnicas de palpação, avaliação de sinais clínicos e definição de condutas iniciais. Também foram abordados critérios de investigação do histórico da paciente e análise de linfonodos, procedimentos importantes para identificar alterações que podem não aparecer em exames de imagem.

O rastreamento do câncer de mama foi outro ponto discutido, com destaque para a mamografia como ferramenta de detecção precoce. Durante a capacitação, os acadêmicos participaram de estações práticas com simulações de atendimento, análise de casos clínicos e debates sobre decisões médicas.

A atividade integrou ensino e prática ao apresentar a experiência de uma instituição que atua no atendimento a pacientes pelo SUS, com serviços voltados ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

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