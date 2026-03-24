Testemunhas relatam ameaça anterior de Bernal no mesmo endereço onde homem foi morto

Ex-prefeito de Campo Grande teria exibido arma e intimidado cliente em dezembro, no local do crime

Testemunhas relataram um episódio anterior envolvendo Alcides Bernal no mesmo imóvel onde ocorreu o homicídio de Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, na tarde desta terça-feira (24), no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Segundo relatos obtidos no local pela equipe do Jornal O Estado, em 20 de dezembro do ano passado, Bernal teria saído da residência e ameaçado um homem que estacionava em frente ao imóvel. Durante a discussão, ele teria levantado a roupa e exibido uma arma de fogo, dizendo que poderia matar o motorista. A identidade das pessoas envolvidas nesse episódio anterior não foi confirmada.

Ainda de acordo com pessoas que trabalham nas proximidades, o comportamento registrado à época gerou tensão no local e teria incluído discussões com frequentadores de estabelecimentos vizinhos. Os relatos indicam que o imóvel já era motivo de conflito antes do crime desta terça-feira.

Na tarde desta terça, Mazzini chegou à casa acompanhado de um chaveiro, possivelmente para acessar o imóvel, quando foi atingido por disparos na entrada da residência. Equipes de socorro tentaram reanimá-lo por cerca de 25 minutos, mas ele não resistiu.

Apesar da gravidade da ocorrência, trabalhadores da região afirmaram não ter ouvido tiros no momento do crime. O caso segue sob investigação, que deve apurar a relação entre o imóvel, a vítima e o autor, além de verificar possíveis antecedentes ligados à motivação do homicídio.

Por Biel Gill e Maria Gabriela Arcanjo

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