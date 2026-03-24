Homem é preso e volta ao regime fechado após decisão da Justiça em Paranaíba

Condenado por tráfico ainda tem mais de três anos de pena a cumprir

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (24), em Paranaíba, após decisão judicial que determinou seu retorno ao regime fechado.

A medida está ligada a uma condenação por tráfico de drogas. Com a regressão de regime, ele deverá cumprir o restante da pena em prisão, que ainda soma cerca de 3 anos, 7 meses e 13 dias.

O homem foi localizado ao longo do dia e levado para a delegacia. Depois dos procedimentos, ele ficou à disposição da Justiça para ser encaminhado ao sistema prisional.

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