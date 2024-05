Casa Rosa é citada como modelo para cidades no combate ao câncer de mama

O projeto Casa Rosa, idealizado pelo médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, tem se destacado na luta contra o câncer de mama na cidade de Campo Grande. Em um artigo recentemente publicado no jornal Correio Braziliense, a médica mastologista e presidente do Conselho de Diretores do Instituto de Governança e Controle do Câncer, Dra. Maira Caleffi destacou a importância do trabalho colaborativo e das parcerias duradouras entre o público e o privado para transformar o cenário do câncer como um todo.

A Casa Rosa tem como objetivo oferecer consulta integrada e resolutiva, ou seja, a paciente consulta com mastologista, faz exames, punção e biópsia no mesmo local Graças ao apoio de diversos atores e à determinação do Dr. Victor Rocha, o projeto conseguiu zerar a fila de espera para consultas com mastologistas e já atendeu mais de 7 mil mulheres, diagnosticando mais de 140 casos de câncer de mama em estágios iniciais.

O artigo retrata que o trabalho realizado pela Casa Rosa em Campo Grande serve como exemplo de resiliência e boa vontade, mostrando como as cidades brasileiras estão se organizando para combater o câncer de mama, tanto com auxílio público como em iniciativas lideradas pela sociedade civil. A iniciativa do projeto demonstra que, mesmo diante de desafios e obstáculos, é possível fazer a diferença e impactar positivamente a vida das mulheres em situação de vulnerabilidade.

O artigo ressalta a importância de reconhecer o papel dos profissionais de saúde obstinados que se dedicam não apenas à técnica, mas também ao cuidado e à compaixão em suas práticas. O trabalho dos mastologistas em diversas regiões do Brasil, incluindo o projeto Casa Rosa em Campo Grande, evidencia a importância do diagnóstico precoce, do acesso a tratamentos adequados e do apoio integral às mulheres que enfrentam o câncer de mama.

Em um mundo onde a incidência de câncer de mama continua a aumentar, a atuação conjunta de diferentes setores da sociedade se mostra essencial para enfrentar esse desafio de saúde pública. Para o médico do projeto, Dr. Victor Rocha, a Casa Rosa é um exemplo inspirador de como a união de esforços pode fazer a diferença e contribuir para a prevenção e tratamento eficaz do câncer de mama.

“Ao longo dos 2 anos e meio de existência da Casa Rosa temos contado com a parceria de parlamentares das esferas: municipal, estadual e federal. Que junto conosco, acreditam que é possível oferecer uma saúde pública de qualidade. Pois, todos os serviços realizados pela Casa Rosa são gratuitos, tudo via Sistema Único de Saúde. Temos cumprido nossa missão de salvar vidas. Seguimos trabalhando pela melhoria na qualidade de vida de nossa gente”, finalizou.

