Em 32 das 46 estações meteorológicas do Estado não houve registro de chuva na 2ª quinzena de maio

Balanço divulgado nessa terça-feira (21) pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), comprova a situação de seca severa que se instalou sobre a região desde início do ano.

Em 32 das 46 estações meteorológicas espalhadas por todo território sul-mato-grossense não houve registro de chuva na primeira quinzena de maio e nos demais o índice foi irrisório: em 8 municípios choveu apenas 1% do esperado para o período; em três, 2%. Aral Moreira teve o menos pior resultado: 17% da média histórica.

Outra fonte de dados relatada pelo Cemtec/MS, os mapas georreferenciados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Merge/INPE, dão uma visão espacial da situação de seca instalada no Estado. Por esses mapas, observa-se que as regiões Pantaneira, Norte, Central, Bolsão e Leste, pintadas de vermelha, não choveu nada nessa primeira quinzena de maio.

Nas regiões Sul e Sudoeste houve chuvas isoladas e de baixa intensidade (o satélite retratou máxima de 8 milímetros nos municípios de Bonito e Nioaque, 6 milímetros em Porto Murtinho, Caracol, Mundo Novo e Anastácio, e 4 milímetros na faixa de fronteira com o Paraguai e em Bodoquena).

A coordenadora do Cemtec/MS, Valesca Fernandes, lembra que desde outubro do ano passado vem chovendo abaixo da média histórica na maioria dos municípios do Estado. A última chuva com volume significativo e que atingiu todo Estado aconteceu no dia 16 de abril.

Depois disso, sucessivos sistemas secos e quentes se instalaram sobre a região impedindo a formação de nuvens de chuva e mantendo as temperaturas acima da média. Nos últimos dias o calor cedeu, no entanto, a chuva não chegou.

Monitor de Secas

O Monitor de Secas também mostra uma situação bastante grave para Mato Grosso do Sul. O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento da situação de seca das regiões do Brasil utilizando-se de dados de diferentes instituições e concentrando conhecimento técnico e científico já existente em diferentes órgãos estaduais e federais para alcançar um entendimento comum sobre as condições de estiagem, sua severidade, a evolução espacial e no tempo. Mato Grosso do Sul integra o sistema desde 2020, por meio do Cemtec/MS, e divulga mensalmente o Boletim da situação de seca do Estado.

Em abril, conforme o Monitor de Secas, apenas partes das regiões Sul e Norte estavam excluídas da situação de seca. Dos 46 municípios analisados, apenas 13 tiveram chuvas acima da média histórica, enquanto 33 ficaram com índices de precipitação abaixo da média histórica no mês passado.

O município de Jardim teve o pior acumulado, de apenas 18,6 milímetros, representando 86% menos do que se esperava para o período. O relatório do Monitor de Secas é mensal e sua divulgação acontece sempre na segunda quinzena do mês subsequente, portanto os dados a respeito de maio só serão disponibilizados em meados de junho.