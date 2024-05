Com 160 expositores, Showtec apresenta em Maracaju novas tecnologias e serviços

Considerado um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul, a Fundação MS promove em Maracaju, entre essa terça-feira (21) e a próxima quinta-feira (23), a 27ª edição do Showtec, que neste ano reúne 160 expositores, apresentando novas tecnologias, palestras técnicas, serviços e maquinários.

O governador Eduardo Riedel participou nesta manhã da abertura do evento e destacou o empenho da Fundação MS no desenvolvimento do agronegócio sul-mato-grossense.

“O agro do Mato Grosso do Sul e a economia do Estado deve muito à Fundação MS, pelo que ela construiu ao longo dos anos. O Showtec é a grande vitrine. Nestes mais de 20 anos de trabalho, a Fundação MS construiu um conjunto de informação e validação de tecnologia que foi fundamental para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul”, frisa o governador.

Riedel ainda completa que “se nós somos o que somos hoje é porque nós tivemos a Fundação presente, junto com o produtor rural, desbravando novas tecnologias, validando, orientando. Creio que uma das grandes ações do Showtec e da própria Fundação é validar as grandes inovações que a ciência e a pesquisa estão produzindo”.

O governador Eduardo Riedel ainda lembrou da última agenda do Estado no MS Day Internacional, em Nova Iorque, onde foram apresentados para investidores estrangeiros as oportunidades e os projetos estruturantes em Mato Grosso do Sul.

“Foi muito positivo, tanto para os novos investimentos que vão acontecer no Estado em diversas áreas da economia, investimentos privados, como nos projetos do Governo que estão indo ao leilão e na qual os investidores do mundo inteiro estão de olho. São quase R$ 27 bilhões na carteira de estradas, ferrovia, hidrovias e hospitais”, acrescenta.

Expectativa

A expectativa desta 27ª edição da Agrotec, segundo a Fundação MS, é de atrair cerca de 28 mil pessoas nos três dias de programação. No ano passado, o evento atraiu 25 mil pessoas e movimentou R$ 600 milhões em negócios realizados na feira.

Também presente ao evento, o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), disse que a tecnologia aplicada ao campo é uma aliada para o aumento da produtividade. “A Showtech é essa referência de tecnologia, que está disponível para o aumento da produtividade e ganho do produtor”.

De acordo com o presidente da Fundação MS, Daniel Franco Pereira, a difusão de tecnologias está no DNA da instituição e se consolida como principal objetivo do Showtec. “Estamos empolgados e esperamos proporcionar aos participantes uma experiência enriquecedora. Temos pesquisadores confirmados com muito conhecimento e oportunidades para dividir”.

Para o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, a inovação é o grande diferencial do evento. “A Fundação tem buscado inovações e contribuindo para que o nosso estado seja uma vitrine para os investidores venham para Maracaju”, salienta.