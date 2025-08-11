Carreta de Prevenção do Hospital de Amor realiza mamografias no centro de Campo Grande

Exames serão oferecidos de 13 a 15 de agosto, com 60 atendimentos diários por ordem de chegada para mulheres de 40 a 69 anos

Entre os dias 13 e 15 de agosto, mulheres de Campo Grande terão a oportunidade de fazer mamografias gratuitamente na Carreta de Prevenção do Hospital de Amor, que estará estacionada em frente ao Pátio – O Shopping do Centro, na Rua Marechal Rondon, 1380. O atendimento acontece das 7h às 17h e oferece 60 exames por dia, realizados por ordem de chegada.

A ação busca facilitar o acesso aos exames preventivos, considerados fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama, principalmente para mulheres entre 40 e 69 anos, público-alvo da iniciativa.

A expectativa é que a unidade móvel atenda mulheres que ainda não realizaram o exame ou que precisam renovar a avaliação, ampliando a cobertura e incentivando a prevenção.

