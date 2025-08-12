Sol prevalece e temperaturas variam entre 8ºC e 29ºC no Estado

Nesta terça-feira (12), o clima segue claro em todas as regiões de MS, com mínimas amenas e máximas próximas aos 30ºC, sem previsão de chuva

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de tempo firme e céu claro nesta terça-feira (12), com temperaturas que oscilam entre mínimas amenas e máximas relativamente elevadas para a época do ano. Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 8°C, enquanto a máxima alcançará 27°C, com ventos fracos a moderados soprando do leste e sudeste ao longo do dia.

Nas cidades do interior, o cenário será semelhante. Em Três Lagoas, a mínima será de 9°C, com máxima de 27°C e ventos fracos predominando. Dourados e Ponta Porã terão mínimas de 10°C, máximas de 26°C e ventos calmos vindos de leste e sudeste.

Já em Corumbá, o dia terá temperatura mínima de 10°C e máxima de 29°C, sendo a cidade com o calor mais intenso no estado, embora o céu permaneça claro durante toda a terça-feira.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70% nas diferentes regiões, o que indica condições secas, comuns neste período do ano. A previsão não indica chuvas ou mudanças bruscas no clima para esta terça-feira, mantendo o predomínio do tempo estável e ensolarado em todo Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram