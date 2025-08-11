Motocicloista faz manobras perigosas em via pública e vai parar na delegacia em Dourados

Indivíduo tentou fugir, mas foi preso pela polícia militar

Na tarde desta segunda-feira (11), um motociclista foi preso após ser flagrado realizando manobras perigosas na Avenida Lindolfo Langa, no bairro Roma III, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, ele foi avistado por um patrulahemtno da equipe da Polícia Militar, na ocasião ele empinou a motocicleta e realizou arrancadas bruscas.

Ele foi abordado pelo fato de colocar em risco outras pessoas no local , mas quando percebeu a aproximação da viatura, tentou fugir e escondeu o veículo no portão de uma residência no bairro Vila Roma II. No entanto, ele foi abordado e preso pela PM.

Ele foi autuado pro infraçaões de trânsito e, em seguida, ele e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

O caso foi registrado como participação em exibição ou demonstração de manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando risco à segurança pública e privada, além de trafego em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação de pessoas.

