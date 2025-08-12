Carreta de Prevenção do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas hoje em Campo Grande

Entre os dias 13 e 15 de agosto, a Carreta de Prevenção do Hospital de Amor estará em Campo Grande para oferecer mamografias gratuitas, das 7h às 17h, em frente ao Pátio, O Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.

A ação é uma parceria entre o Hospital de Amor e o shopping, com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Serão realizados 60 exames por dia, com atendimentos por ordem de chegada.

Além de ampliar o acesso a exames preventivos, a iniciativa reforça a importância da detecção precoce como fator essencial para o sucesso no tratamento da doença.

Serviço:

Datas: 13, 14 e 15 de agosto de 2025

Horário: das 7h às 17h

Local: Pátio – O Shopping do Centro

Endereço: Rua Marechal Rondon, 1380

Exames oferecidos: 60 mamografias por dia, atendimento por ordem de chegada

