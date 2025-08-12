UEMS abre inscrições para curso gratuito de português voltado a migrantes e refugiados

Migrantes internacionais que vivem em Mato Grosso do Sul têm até o próximo domingo, dia 17 de agosto, para se inscrever no curso gratuito de Língua Portuguesa oferecido pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A formação é voltada as pessoas de outras nacionalidades, incluindo refugiados, e será realizada de forma presencial em sete municípios do estado.

As aulas ocorrem de agosto a novembro de 2025, com carga horária de 60 horas, divididas em 15 semanas. Ao final, os participantes receberão certificado válido como documento oficial de proficiência em português, que pode ser utilizado em processos de naturalização no Brasil.

As aulas serão oferecidas em Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Naviraí e Sidrolândia, como parte do programa de extensão “UEMS Acolhe”, que já atendeu mais de 4 mil migrantes e refugiados de 35 nacionalidades diferentes, entre elas venezuelanos, haitianos, colombianos, senegaleses e egípcios.

Três níveis disponíveis

Os interessados podem escolher entre três níveis de aprendizagem:

Básico: voltado a quem está recém-chegado ao país e ainda não tem conhecimento do idioma;

Intermediário: para aqueles que já se comunicam de forma simples em português;

Avançado: indicado a quem deseja aprimorar suas habilidades na fala e escrita.

Documentação flexível e acesso garantido

A inscrição pode ser feita on-line, por meio de formulário disponível [neste link](#), ou presencialmente nos polos de atendimento. Entre os documentos aceitos estão:

Protocolo de solicitação de refúgio;

CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) ou seu protocolo;

CTPS (Carteira de Trabalho);

CPF;

Passaporte ou identidade emitida no país de origem.

No primeiro semestre de 2025, 246 alunos concluíram o curso e receberam certificação, reforçando a importância do projeto no acolhimento e integração dos migrantes à sociedade brasileira.

