Motorista fica ferida após veículo sair da pista, bater em morro e capotar

Duas pessoas ficaram gravemente feridas, em um capotamento de um veículo, na madrugada desta quarta-feira (23), em trecho entre o Distrito de Ipezal e o município de Angélica, localizado a 301 km de Campo Grande.

De acordo com a apuração do jornal Nova News, o veículo Hyundai HB20, era conduzido por uma mulher. Em um determinado momento, por motivos que ainda não foram esclarecidos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, bateu em um morro e capotou.

Durante o impacto, tanto a motorista quanto uma pessoa que ocupava o banco do carona ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a condutora estava consciente, orientada e andando pela pista com cortes no braço esquerdo e suspeita de hemorragia interna.

Já a outra passageira estava deitada na pista de rolagem e reclamava de fortes dores na região lombar, sem sinais aparentes de fraturas, conforme noticia o jornal da região.

As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Angélica, onde receberam os devidos atendimentos médicos. Em decorrência do acidente, o veículo ficou bastante danificado.

Com informações do jornal Nova News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: