Capacitação em imunização garante proteção coletiva em aldeias indígenas

Curso de capacitação em sala de vacina voltado a profissionais de saúde fortalece imunização em aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, realizada na Escola de Saúde Pública, na Capital, formou 30 profissionais, que agora retornam aos seus municípios para aplicar as práticas adquiridas diretamente nas comunidades onde trabalham. A ação é promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena).

Em andamento pelo segundo ano consecutivo, o curso abordou temas como o calendário vacinal, cuidados com a rede de frio e estratégias de monitoramento das ações de imunização, além de aspectos específicos relacionados à vacinação em áreas indígenas. O objetivo da ação é contribuir para a melhoria das taxas de cobertura vacinal, com foco em alcançar índices homogêneos e elevar a proteção coletiva entre os povos indígenas do Estado.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, capacitar os profissionais que atuam nas aldeias indígenas é uma etapa essencial para garantir cobertura vacinal nessas comunidades. “Essa formação permite que eles adotem práticas mais seguras e eficazes, contribuindo diretamente para a saúde das populações indígenas”, pontua.

Por Ana Cavalcante