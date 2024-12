Aposta única acerta as dezenas e leva R$ 28 milhões da Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena do concurso 2.805 realizado ontem (7), em São Paulo, teve um apostador que acertou as seis dezenas e levou sozinho o prêmio de R$28 milhões.

A aposta foi feita pela internet e as dezenas sorteadas foram 01 – 06 – 24 – 47 – 55 – 58.

Além dele, outras 60 pessoas acertaram a quina e levaram o prêmio de R$ 50.629,15. Também houveram 3.839 apostas ganhadoras que acertaram os 4 números e cada uma ganhou R$ 1.130,40.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para a terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

