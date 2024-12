Superando 2023, em novembro 918 empresas foram abertas em MS

Em recorde, a Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) contabilizou o registro de mais 918 empresas no mês de novembro em todo Estado. Com esse acréscimo, o total de aberturas de novas empresas no ano chega a 10.444, número superior ao registrado em todo ano passado (10.117), ainda sem considerar o que será apurado no mês de dezembro. O setor de Serviços continua liderando com 647 novos registros de empresas no penúltimo mês do ano.

Seguido do setor de Comércio com 240 e pela Indústria que teve 31 cadastros. Em relação ao total apurado no mesmo mês do ano passado (816) houve um crescimento de 12,5%. Por outro lado, comparado aos registros do mês anterior (outubro, que teve 912 registros) o número praticamente se manteve estável, com ligeiro crescimento de 0,65%. No total acumulado do ano, o setor de Serviços também lidera com 7.413 novas empresas, seguido do Comércio (2.629) e da Indústria (402).

A divisão das empresas por Cnaes (Classificação Nacional por Atividades Econômicas) em novembro traz nas primeiras posições: Holdings de Instituições Não-Financeiras (40), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (33), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (27), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (23) e Criação de Bovinos para Corte (20).

Na distribuição geográfica de empresas, a concentração persiste nas maiores cidades no mês passado. Campo Grande lidera com 416, seguida de Dourados (90), Três Lagoas (33), Naviraí (25), Ponta Porã (25), Corumbá (24) e Nova Andradina (20). Segundo o Governo do Estado, os esforços tem sido qualificar os trabalhadores que ainda não estão empregados para ocupar as vagas existentes e dar condições para que outros estratos da população, como as mulheres, possam sair para trabalha.

Abertura pelo WhatsApp

O processo de abertura de empresas, em todo o Mato Grosso do Sul já pode ser feito por meio do aplicativo WhatsApp, medida que tem contribuído para dar mais agilidade aos novos empreendimentos. O Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) lançaram o “MS Agiliza Empresa no Zap”.

“Estamos gerando mais um meio de abertura de empresas, promovendo eficiência e facilidade aos empresários de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, vamos oferecer um treinamento para todos os servidores da JUCEMS, sobre atualizações das práticas e da legislação do registro empresarial”, comenta o presidente da Junta, Nivaldo da Rocha.

Agora, basta que o empresário, contador ou qualquer pessoa que deseja abrir sua empresa em Mato Grosso do Sul cadastre o número (67) 3321-2393 em seu telefone celular, abra o aplicativo WhatsApp e inicie um bate-papo com o “MS Agiliza Empresa no Zap” para dar início ao registro de um novo CNPJ, de qualquer porte, com facilidade e agilidade. A tecnologia foi desenvolvida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e cedida ao Projeto Redesim Conectada, que abrange 9 Juntas Comerciais dos estados do AC, AM, AP, CE, DF, MT, MS, RR e RS em parceria com o Sebrae.

De acordo com relatório da Jucems apresentado em julho deste ano, atualmente, o registro automático de empresas em Mato Grosso do Sul é feito, em média, em 1 hora e 44 minutos. Mesmo quando o registro não é automático, o processo já está sendo concluído em 4 horas e 15 minutos.

Por Suzi Jarde

