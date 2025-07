Campo Grande terá ação sobre câncer de cabeça e pescoço nesta quarta na Praça Ary Coelho

Iniciativa faz parte da campanha Julho Verde e chama atenção para fatores de risco como tabagismo, álcool e HPV

A população de Campo Grande poderá participar, nesta quarta-feira (30), de uma ação gratuita voltada à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A mobilização acontece a partir das 8h, na Praça Ary Coelho, no Centro da cidade, e faz parte da campanha nacional Julho Verde, que busca ampliar o acesso à informação e incentivar o diagnóstico precoce.

Com o tema “Da boca aos pulmões — Inspire prevenção. Expire saúde!”, a atividade é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG Brasil) e deve contar com orientações sobre sintomas, distribuição de materiais educativos e diálogo com profissionais da saúde.

O câncer de cabeça e pescoço afeta áreas como boca, laringe, faringe e cavidade nasal. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 7.790 novos casos de câncer de laringe no Brasil entre o triênio de 2023 a 2025, sendo a maioria em homens. A incidência média é de 3,59 casos por 100 mil habitantes.

Os principais fatores de risco estão relacionados ao tabagismo, uso abusivo de bebidas alcoólicas e infecção pelo papilomavírus humano (HPV). A identificação precoce dos sintomas pode fazer diferença no tratamento, que é oferecido gratuitamente pelo SUS por meio de centros especializados, como as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Dados do Ministério da Saúde mostram que, apenas em 2023, o SUS realizou 13.661 cirurgias relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço, além de mais de 71 mil sessões de quimioterapia e 13 mil de radioterapia. No mesmo ano, foram registrados 2.068 óbitos por neoplasias malignas na cabeça, face e pescoço, a maioria na região Sudeste.

Além de reforçar os cuidados preventivos, a campanha busca conscientizar sobre a importância da vacinação contra o HPV e da redução de comportamentos de risco. A ação em Campo Grande é aberta a todos que desejam tirar dúvidas ou buscar mais informações sobre a doença.

