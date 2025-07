Capitão Contar convoca motociata em defesa da democracia e liberdade neste domingo em Campo Grande

Neste domingo, 3 de agosto, Campo Grande será palco da Motociata pela Democracia e Liberdade, convocada pelo Capitão Contar (PRTB), em apoio ao movimento nacional “Reaja, Brasil”, que reúne lideranças de direita em manifestações por todo o país.

A manifestação tem como foco a defesa das liberdades individuais, da democracia e o repúdio às recentes medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Presidente estadual do PRTB-MS, Capitão Contar já realizou diversas motociatas ao longo dos últimos anos, incluindo ações ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Segundo ele, o ato deste domingo vai além de uma manifestação. “Este não é apenas um chamado para as ruas. É um clamor nacional para que o Senado cumpra sua responsabilidade constitucional: defender a democracia, a liberdade e o Brasil”, afirmou.

Uma das pautas centrais do protesto é a cobrança pela análise dos 29 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que seguem parados no Senado. “Eles não podem continuar engavetados. Não vamos normalizar abusos. Não podemos aceitar o desrespeito ao Estado de Direito. Já passou da hora do Senado agir e dar resposta ao povo. O Congresso tem a responsabilidade e a obrigação de conter esses abusos e os desrespeitos à Constituição. Essas manifestações são para que ouçam o povo e assumam essa responsabilidade. Reaja, Brasil!”, defendeu Contar.

Além da Motociata, está previsto um buzinaço na Praça do Rádio, onde os motociclistas irão se unir a outros movimentos de mobilização.

Serviço

Motociata em Campo Grande/MS

Domingo, 03 de agosto de 2025

Concentração de motos: Buffet Yotedy – R. Antônio Maria Coelho, 6200

09h30 – Início da concentração

10h00 – Largada

11h30 – Dispersão

Itinerário de motos (30 km):

Saindo do Yotedy, passando pelo Parque dos Poderes até a Av. Afonso Pena, segue para o Aeroporto pela Duque de Caxias até a Praça do Rádio com dispersão nos Altos da Afonso Pena.

A organização pede que os participantes vistam verde e amarelo e levem suas bandeiras do Brasil.

