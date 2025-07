Detran-MS deixa de enviar guias de licenciamento impressas para placas finais 7 a 0 a partir de agosto

A medida será ampliada para todos os veículos em 2026; mais da metade dos pagamentos já ocorre por meios digitais

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) vai interromper, a partir de agosto, o envio das guias de licenciamento veicular impressas para os proprietários de veículos com placas terminadas em 7, 8, 9 e 0. A partir de 2026, a mudança valerá para todas as placas do Estado.

A decisão acompanha uma tendência consolidada no uso de plataformas digitais. Dados do próprio Detran indicam que apenas 9,2% das guias entregues via Correios resultam em pagamento. Já pelo portal “Meu Detran”, mais de 54% dos usuários realizam a quitação da taxa.

Além da baixa adesão às guias físicas, o órgão aponta que a economia com impressão e postagem permitirá redirecionar recursos para investimentos em tecnologia. A meta é melhorar a experiência do usuário e dar mais eficiência aos serviços oferecidos online.

“Esta é uma evolução natural dos nossos serviços, impulsionada pela busca por eficiência e pela experiência do cidadão”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. “Nosso objetivo é oferecer ferramentas cada vez mais ágeis e acessíveis”.

A transição também está alinhada a duas políticas públicas adotadas pelo governo estadual: o “Estado Verde”, que prevê redução do uso de papel, e o “Estado Digital”, voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que facilitem o acesso do cidadão aos serviços públicos.

Segundo Trindade, os números demonstram que a população já aderiu à digitalização. “Estamos apenas formalizando e incentivando essa transição para o benefício de todos”, destacou.

Como emitir a guia de licenciamento

Com a retirada da versão impressa, o Detran-MS reforça que os proprietários podem acessar a guia de licenciamento por canais digitais ou presencialmente:

● Portal Meu Detran

● Aplicativo Detran-MS – disponível para Android e iOS

● WhatsApp da Glória (assistente virtual) – (67) 3368-0500

● Agências do Detran-MS – atendimento presencial para consulta e emissão

A autarquia garante que todos os canais estão preparados para atender os usuários e orientá-los nesse novo modelo.

*Com informações do Detran MS

