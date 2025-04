Campo Grande oferece vacinação contra gripe neste domingo de Páscoa em shopping

Ação acontece no Norte Sul Plaza e inclui também vacinas do calendário municipal

Neste domingo de Páscoa (20), a população de Campo Grande poderá se vacinar contra a gripe em um ponto de fácil acesso: o shopping Norte Sul Plaza, localizado no bairro Joquei Club. A campanha será realizada das 11h às 18h em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Além da dose contra a Influenza, quem passar pelo local também poderá atualizar a caderneta com outras vacinas do calendário municipal, como Hepatite, Tríplice Viral, DTP, COVID-19, entre outras.

A vacinação contra a gripe é considerada fundamental neste período de outono, quando cresce a circulação de vírus respiratórios. A Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da proteção, especialmente para os públicos prioritários, como crianças pequenas, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, trabalhadores da educação, grupos indígenas, quilombolas, caminhoneiros, entre outros.

