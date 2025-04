Com confeitaria, Lorrayne transforma a própria vida e inspira outras mulheres

Para Lorrayne Anello, a Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate e das vitrines enfeitadas com coelhos. Essa é a época do ano em que ela mais reflete sobre sua própria trajetória — e comemora, silenciosamente, o renascimento que viveu dentro de si. Comandar uma doceria artesanal, hoje reconhecida nas redes sociais, foi o caminho que ela encontrou para se curar, sustentar sua família

e, acima de tudo, reencontrar o prazer de viver.

Antes de adoçar festas e comemorações com seus brigadeiros, trufas e lembranças personalizadas, Lorrayne enfrentou um período de escuridão. Aos 20 anos, viveu o auge de uma luta silenciosa contra a anorexia. Chegou a pesar apenas 35 quilos. Precisou de internação e cuidados intensivos. “Era como se eu tivesse desaparecido de mim mesma. Não tinha forças, não tinha vontade. Foram tempos muito difíceis”, lembra.

O renascimento começou com a maternidade. Foi a chegada do filho que a impulsionou a procurar um novo sentido. “Quando ele nasceu, eu entendi que precisava estar bem. Por mim, por ele. E foi aí que, aos poucos, os doces começaram a fazer parte do meu processo de cura”, conta.

Sem grandes pretensões, Lorrayne começou a fazer brigadeiros e bolos na cozinha de casa, usando os utensílios que tinha à mão. As primeiras encomendas vieram de amigos e familiares. Cada elogio recebido era como um sopro de vida. “Aquilo me dava força.

Era como se, a cada doce, eu estivesse reconstruindo a mim mesma.”

Com o tempo, a atividade que começou como distração virou sustento. Sozinha, ela estudou sobre confeitaria, gestão e precificação. Criou a Anello Doceria, que hoje soma milhares de seguidores no Instagram e dezenas de encomendas por mês. A Páscoa, em especial, tornou-se o ponto alto das vendas — mas também do simbolismo que a data representa.

“A Páscoa fala de recomeço, de fé, de esperança. Eu me reconectei com tudo isso através do meu trabalho. Cada ovo que eu faço é uma forma de celebrar minha nova vida.” Entre uma fornada e outra, ela ainda cuida da casa e do filho. Conta com a ajuda da

mãe para os cuidados com o pequeno e do marido, que foi parceiro desde o início. “Ele me apoiou muito. Me ajudou a montar uma bancada melhor, comprou fogão novo quando o outro estragou. A gente se reinventou junto.”

Hoje, Lorrayne sonha em ampliar sua produção com uma cozinha profissional e, futuramente, contratar um ajudante. Mais do que expandir o negócio, ela quer continuar espalhando afeto através da confeitaria. “Meus doces carregam mais do que sabor. Eles têm história, têm carinho, têm superação.”

Assim como a Páscoa, que simboliza renascimento, a história de Lorrayne revela que a vida pode recomeçar de formas inesperadas — às vezes, a partir de algo simples como um brigadeiro bem feito.

Por Suelen Morales

