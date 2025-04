Com dois de Thayslane, Bragantino vence o Flamengo e encerra jejum no Brasileirão Feminino

Equipe paulista sobe na tabela e ultrapassa o time carioca, que sofre segunda derrota seguida

O Bragantino fez valer o mando de campo e venceu o Flamengo por 2 a 0 na manhã deste sábado (19), em Atibaia, na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Thayslane foi o nome do jogo, marcando os dois gols da partida ainda no primeiro tempo. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vitória das Bragantinas, que chegaram a oito pontos e superaram o Flamengo na classificação.

O time da casa abriu o placar aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou na área para Thayslane, que finalizou forte. A goleira Vivi Holzel até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Já aos 41, a atacante voltou a balançar as redes em uma jogada de pressão na saída de bola do adversário. Vivi saiu do gol e perdeu a posse para Thayslane, que aproveitou o vacilo, finalizou por cobertura e marcou o segundo.

Ainda antes do intervalo, o Flamengo ficou com uma jogadora a menos. Valéria avançava em velocidade em direção ao gol quando foi derrubada por Débora, última defensora da equipe. A zagueira recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo em desvantagem numérica, o time carioca buscou a reação no segundo tempo. Cristiane chegou a marcar duas vezes, mas ambos os gols foram anulados por impedimento. Apesar da pressão, o placar não mudou até o apito final.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (26). O Bragantino visita o Cruzeiro, enquanto o Flamengo tenta se recuperar em casa, contra o Juventude.

