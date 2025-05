Campo Grande mantém vacinação contra gripe durante o feriado prolongado

A população de Campo Grande poderá se vacinar contra a gripe mesmo durante o feriado do Dia do Trabalhador. A imunização estará disponível em diferentes pontos da cidade entre quinta-feira (1º) e domingo (4), com horários e locais variados para facilitar o acesso.

Na quinta-feira, feriado nacional, duas unidades estarão funcionando: uma na praça do Jardim Noroeste, na Rua Indianápolis, nº 1.949, das 9h às 14h, e outra no Mercado Gaúcho, no bairro Coronel Antonino, Rua Norte, nº 211, das 9h às 15h.

Já na sexta-feira (2), quando o expediente será facultativo, a aplicação das doses acontecerá em dois supermercados: Comper Tamandaré e Fort Parati, ambos das 9h às 15h.

O sábado (3) contará com um único ponto de vacinação, no Pátio Central Shopping, aberto das 9h às 16h. No domingo (4), a campanha segue no Shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 17h.

A vacina está liberada para todas as pessoas com idade a partir de seis meses. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto.

De acordo com informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o número de casos graves de doenças respiratórias em crianças pequenas tem chamado atenção. Somente neste ano, seis bebês com menos de um ano de idade morreram em decorrência de infecções respiratórias.