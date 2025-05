Jovem morre em acidente após capotamento de veículo na BR-163, entre Itaquiraí e Naviraí

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Bruno Ferreira Dembinski, de 24 anos, na noite da última quarta-feira (30), na BR-163, próximo à saída de Itaquiraí em direção a Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, Bruno e um amigo haviam saído de Naviraí para buscar uma peça automotiva em uma oficina localizada em Itaquiraí. No retorno, já próximo à base da concessionária CCR MSVia, o condutor teria perdido o controle do VW Gol prata que dirigia, provocando a saída de pista e o capotamento do veículo.

O amigo, que também estava no carro, relatou aos policiais que após o acidente procurou por Bruno e o encontrou fora do veículo, já que ele havia sido arremessado durante os giros do carro. Ainda segundo seu relato, o pneu dianteiro do lado do motorista estava estourado, o que pode ter causado a perda de controle.

O jovem foi socorrido pela equipe da CCR MSVia e encaminhado ao Hospital São Francisco, em Itaquiraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O caso está sendo investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.