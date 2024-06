Campo Grande mantém a vacinação da dengue para o público de 10 a 14 anos

A imunização contra a dengue em Campo Grande, segue nas unidades de saúde para o público de 10 a 14 anos de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), esclarece ainda que não há lotes para vencer da QDENGA, a vacina da dengue, na Capital.

De 11 de fevereiro até 24 de junho foram aplicadas 16.212 doses (entre primeira e segunda doses). Recentemente, Campo Grande recebeu do Governo Federal lotes novos da vacina QDENGA, e possui em estoque 8.325 doses para aplicar, nenhuma com data de validade próxima ao vencimento.

Vacina

Este ano, o Ministério da Saúde liberou a vacinação do imunizante QDENGA, contra a dengue, para todo o Brasil, mas somente para o público de 10 a 14 anos. Essa foi a faixa etária da maioria das pessoas que precisaram ser hospitalizadas por conta da doença entre 2019 e 2023.

Este fim de semana, o ministério da saúde autorizou a ampliação do público-alvo para crianças a partir dos 6 anos de idade até adolescentes de 16 anos nos municípios em que há doses prestes a vencer.

A vacina é aplicada em duas doses, sendo que a segunda dose deve ser feita 90 dias depois da primeira.

Com informações da Sesau

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram