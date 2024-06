Esbanjando simpatia e claro muito humor, o comediante revela temporada na Europa e novo filme

Esbanjando simpatia, talento e claro muito humor, Fábio Porchat arrancou boas risadas do público sul-mato-grossense durante sua passagem pelo Estado com apresentações do espetáculo de stand-up “Histórias do Porchat” em Campo Grande e em Dourados na última semana.

Na Capital, o comediante fez duas apresentações e vale ressaltar as duas estavam lotadas e tiveram seus ingressos rapidamente esgotados. Ao fim da sessão extra, Porchat atendeu a nossa equipe e nos concedeu entrevista.

Mas antes e mais uma vez mostrando muito amor pela arte, atendeu os fãs que esperaram para cumprimentá-lo e fazer aquele registro fotográfico. Claro que a repórter aqui também não perdeu a oportunidade de tietá-lo.

Na entrevista Fábio anunciou que o espetáculo vai para outros estados e ainda neste ano para Portugal. “ Eu vou viajar sim, Manaus, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo. Vou rodar pelo Brasil ainda este ano e vou fazer uma turnê em Portugal em outubro e novembro”, garantiu.

Na apresentação são contadas várias situações já vividas pelo comediante em suas inúmeras viagens pelo mundo. Momentos que vão desde uma massagem na Índia, encontro com gorilas, safáris na África, e até dor de barriga no Nepal. Vale destacar que Porchat já viajou por mais de 70 países.

Visita ao Papa

No último dia 14 de junho, o Papa Francisco se reuniu com mais de 100 humoristas de todo o mundo. Entre eles, três brasileiros: Cacau Protásio, Cris Wersom e ele: Fábio Porchat. E é claro que não podíamos deixar de perguntar como foi o encontro com o Papa.

“ Eu não achei que a gente ia poder tocar nele, conversar com ele. Ninguém estava esperando e sabendo. Quando se organizou uma fila para todo mundo ir falar com ele um pouquinho, tocar nele, todo mundo ficou muito feliz de viver esse momento muito único”, expressou.

Porchat ainda acrescentou que mesmo não sendo um crente, encontrar com o Papa foi especial. “Encontrar um cara como o Papa, um chefe de estado, e esse Papa em específico, que é mais cabeça aberta, latino, que tenta modernizar a igreja e atirar um pouco aqueles dogmas velhos, antigos, que fizeram, inclusive, com que o catolicismo perdesse muitos fiéis para outras religiões. Foi legal estar, mesmo não sendo um crente, mas como uma pessoa que respeita aquele papel, aquela função, aquela pessoa que está ali”, assegurou

O comediante também foi pego de surpresa com o questionamento que o Papa fez sobre a cachaça. “Eu fui falar para ele que estava muito feliz dele falar aquelas palavras e de dizer que todo mundo pode fazer piada com tudo e aí ele falou: vem cá e a cachaça é água mesmo. Na hora eu pensei esse Papa é divertido”, revelou.

Cinema

Além de teatro e TV, Fábio Porchat também engata projetos no cinema. O filme mais recente dele é a comédia romântica “Evidências do amor”, que ele estrelou com a Sandy. O filme, que ficou um tempo no cinema, agora está disponível em uma plataforma de streaming para quem quiser assistir.

Mas Porchat já tem um novo projeto de filme. Segundo ele, deve ser lançado no ano que vem, mas dessa vez em parceria com uma plataforma de streaming. “Estou escrevendo um filme que eu vou fazer no ano que vem chamado “Amigos é para essas coisas”. Ainda não posso falar aonde, mas será em um streaming. Estou escrevendo e vou fazer como ator também. Porta dos Fundos vai produzir”, afirmou.

Ainda sobre cinema, questionamos sobre a cota de tela, que estipula um número mínimo de sessões para filmes brasileiros nas salas de cinema do país. É que para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro, celebrado no dia 19 de junho, as normas foram publicadas no Diário Oficial da União. O presidente Lula havia sancionado a Lei no começo do ano.

E agora os cinemas serão obrigados a dedicar um percentual de sessões de sua programação aos filmes brasileiros. A proporção varia de 7,5 a 16%, de acordo com o número de salas que cada empresa tem. Além disso, cada sala precisa exibir um número mínimo de títulos diferentes.

“Isso é ótimo. Em muitos lugares teve isso como na Coreia do Sul e por isso que ganhou o Oscar, por isso que faz série como Round 6. O cinema precisa de incentivos e é uma industria gigantesca, não é coitadinha, é uma indústria que gera muitos empregos, mais até que a industria automobilística e todo recebem incentivos, como o agro, por exemplo, a arte também precisa receber e é assim que tem que ser e é assim no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos”.

“Para fazer o The Walking Dead, eles foram gravar na Geórgia, em Atlanta, não foi por acaso e nem porque Atlanta é linda e sim porque eles deram renúncia fiscal. E é assim que funciona a cultura no mundo todo. Então é importante ter isso, esse incentivo à cultura e isso em qualquer governo”, enalteceu.

Para Fábio, o que chega para pessoas de outros países são os filmes, as músicas, a arte brasileira. “É isso que faz as pessoas olharem para o Brasil. O país tem um monte de coisa boa, exporta carne, soja, mas ninguém vem visitar o Brasil por conta da soja, por exemplo, o povo vem ao Brasil pela Garota de Ipanema, pelo filme Central do Brasil, então temos que unir as forças e não separar, é todo mundo gerando economia para o mesmo país dar certo”, finalizou.

Por Rafaela Alves

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais