Tio encontra sobrinho morto em banheiro de residência no Jardim Aeroporto

No fim da tarde da última segunda-feira (24), um homem identificado como Wualisson Inácio dos Santos, de 29 anos, foi encontrado morto por familiares na casa onde morava . O caso aconteceu no bairro Jardim Aeroporto.

A vítima deixou de fazer contato com familiares durante o final de semana. O corpo foi encontrado caído no banheiro do imóvel e não apresentava sinais de violência.

Além dos militares no local, uma guarnição da Perícia Criminal e Polícia Civil atenderam a ocorrência. A causa da morte é investigada como natural. Diante dos fatos, o corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para autópsia, onde posteriormente será liberado para sepultamento.

O Caso é investigado como morte a esclarecer

