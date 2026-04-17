Campo Grande ganha consultas especializadas gratuitas em modelo de “ambulatório-escola”

Com quase metade dos médicos de MS atuando como generalistas, a iniciativa une pós-graduação de elite à redução das filas de espera na Capital.

Mato Grosso do Sul vive um paradoxo na saúde: o crescimento expressivo no número de médicos não eliminou os gargalos no acesso ao atendimento. De acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil 2025, o estado atingiu a marca de 8.816 profissionais registrados — uma média de 3,04 para cada mil habitantes. No entanto, a ampla disponibilidade de médicos não resolve o déficit de especialistas, visto que 40,8% desses profissionais possuem apenas a formação geral. Esse cenário deixa a rede dependente de poucos profissionais em áreas fundamentais, como Pediatria (705), Psiquiatria (149) e Dermatologia (149).

Como resposta a esse déficit, o conceito de “ambulatório-escola” tem sido utilizado para aliviar o sistema e fixar profissionais em Mato Grosso do Sul. O modelo permite que médicos com CRM ativo busquem especialização em áreas críticas enquanto oferecem consultas e exames gratuitos à comunidade. O formato garante um atendimento minucioso, sob a supervisão de professores mestres e doutores, e evita a “fuga” de profissionais para o Sudeste em busca de qualificação.

À frente dessa iniciativa está a Afya Educação Médica Campo Grande. A instituição, reconhecida por seu amplo ecossistema de ensino no país, aplica uma metodologia baseada em casos reais e com forte carga prática, modelo já consolidado em diversas unidades do Brasil. Segundo Joyce Almeida, diretora da Afya em Campo Grande, a adesão dos profissionais locais confirma a busca por qualificação. Atualmente, a unidade conta com turmas expressivas em Dermatologia, Pediatria e Ultrassonografia. A futura sede, com 1.500 m², será instalada no prédio do antigo Extra, na Rua Maracaju, revitalizando um ponto histórico do Centro e transformando-o em referência médica com previsão de inauguração ainda em 2026. Juntamente com a nova estrutura que disponibilizará consultórios níveis premium, novas especialidades terão atendimento disponibilizado para a população de Campo Grande e região.

Enquanto a estrutura é finalizada, o benefício para a população já é imediato. Aos sábados, o serviço gratuito encurta o caminho de quem aguarda um diagnóstico, conciliando o avanço na carreira médica com o direito de acesso à saúde.

Como agendar

Os atendimentos ocorrem aos sábados, no Conecta Coworking (Rua Sergipe, 719). Para abril, as vagas são:

Ultrassonografia: dias 17 e 18;

Pediatria: dia 18;

Psiquiatria e Dermatologia: dia 25.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e se cadastrar pelo link: https://forms.office.com/r/65HzwaZxfj.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp: (67) 9885-9556.