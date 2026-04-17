Homem é preso após ameaçar matar ex e mobilizar forças de segurança em Água Clara

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (17), um homem de 39 anos, após ameaçar de morte a ex-companheira. O caso aconteceu em Água Clara, cidade distante 180 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o SIG (Setor de Investigações Gerais), as ameaças começaram após o fim do relacionamento, que o suspeito não aceitava. Com medo, a vítima se escondeu em uma fazenda onde os pais trabalham, a cerca de 32 quilômetros da cidade, ao receber informações de que o homem estaria indo até o local com a intenção de matá-la.

O suspeito chegou a ir até a propriedade rural, entrou na casa dos pais da vítima e fez buscas, mas não a encontrou. A mulher conseguiu fugir por uma rota alternativa e foi localizada posteriormente na área urbana. Mesmo assim, ele continuou enviando mensagens com ameaças e chegou a afirmar que iria “resolver a situação”.

Na manhã desta sexta-feira, a vítima voltou à delegacia após receber novas mensagens com ameaças e ofensas. Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, o homem afirmou que pretendia matar a ex-companheira e, em seguida, tirar a própria vida. Ele também indicou que havia uma arma escondida em sua residência.

No imóvel, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .20. Além disso, foi cumprido um mandado de busca domiciliar já expedido pela Justiça.

O suspeito foi preso e poderá responder por ameaça, injúria e posse irregular de arma de fogo no contexto da Lei Maria da Penha. A Polícia Civil orienta que casos de violência contra a mulher sejam denunciados.