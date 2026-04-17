Jogos Escolares: 530 atletas movimentam o fim de semana com atletismo, judô e xadrez

Cerca de 530 atletas participam, neste fim de semana, da etapa individual da 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande. As competições reúnem estudantes de 12 a 17 anos em diferentes modalidades.

As disputas de atletismo acontecem nos dias 18 e 19 de abril, na pista internacional do Parque Ayrton Senna. No dia 18, as provas serão realizadas das 7h às 18h, e no dia 19, das 13h às 18h.

O judô será disputado no dia 18 de abril, das 7h às 18h, na Federação de Judô, localizada na Rua Ricardo Franco, nº 598, na Vila Sobrinho. Já o xadrez acontece no sábado (18), a partir das 12h, no Centro de Convivência do Idoso – CCI Vovó Ziza.

De acordo com o gerente da Gerência de Organização de Eventos da Funesp, Júlio Marcio Sandim, a expectativa é de alto nível nas competições. “No atletismo esperamos a superação de marcas pessoais e a revelação e consolidação de novos velocistas, fundistas e saltadores. Esperamos uma disputa de alto nível dentro da pista. No judô a expectativa é de combates equilibrados, e ênfase nos valores educacionais desenvolvidos na modalidade. Já no xadrez a estratégia domina, exigindo alto nível de concentração e raciocínio lógico dos enxadristas. Em resumo, teremos um final de semana esportivo com muita velocidade e resistência, ipons e muita concentração”, destacou.

Sobre a avaliação geral dos jogos até o momento, o gerente reforça o desempenho dos participantes. “Em todas as modalidades anteriores tivemos um alto nível técnico e de empenho dos nossos jovens competidores”, afirmou.

A etapa de modalidades individuais dos Jogos Escolares serve também como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A competição é dividida em duas categorias, nos naipes masculino e feminino: categoria A, para atletas de 15 a 17 anos, e categoria B, para estudantes de 12 a 14 anos.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva no ambiente escolar e contribuir para a formação de novos talentos, que poderão representar Campo Grande em competições estaduais.