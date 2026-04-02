Campo Grande está entre capitais em alerta para casos graves de sindrome respiratória

Boletim da Fiocruz aponta crescimento de casos em MS e reforça importãncia da vacinação iniciada em 28 de março

Campo Grande aparece entre as 14 capitais brasileiras com nível de atividade de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento nas últimas seis semanas epidemiológicas. Os dados constam na edição mais recente do Boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira (1º) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O levantamento, referente à Semana Epidemiológica 12, período de 22 a 28 de março, também aponta que Mato Grosso do Sul está entre os estados do Centro-Oeste com sinal de aumento nos casos de SRAG associados principalmente à influenza A.

No cenário nacional, a maioria das unidades federativas das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste apresenta nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco. De acordo com a Fiocruz, os vírus que mais têm provocado internações por SRAG são influenza A, vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus.

Nas quatro últimas semanas analisadas, entre os casos positivos, 27,4% foram de influenza A, 17,7% de VSR, 45,3% de rinovírus e 7,3% de Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos no mesmo período, 36,9% estavam associados à influenza A, 30% ao rinovírus e 25,6% à Covid-19.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e segue até 30 de maio, com doses gratuitas nas Unidades Básicas de Saúde. A imunização é realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios.

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves e mortes por influenza A e VSR, especialmente entre idosos, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação. Ela também orienta o uso de máscaras em locais fechados e com aglomeração nas regiões com alta de SRAG, além da manutenção de medidas de higiene.

Dados por faixa etária indicam que o aumento de SRAG entre crianças e adolescentes tem sido impulsionado principalmente pelo rinovírus, enquanto entre jovens, adultos e idosos predomina a influenza A. A incidência é maior nas crianças pequenas, enquanto a mortalidade se concentra entre idosos.

O Boletim InfoGripe integra as estratégias do Sistema Único de Saúde para monitoramento de SRAG e apoio às ações de vigilância em saúde pública no país.

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