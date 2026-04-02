Alfabetização em Corumbá cresce e atinge 49% das crianças em 2025

Rede municipal registra avanço de 11 pontos percentuais e se destaca entre os municípios de Mato Grosso do Sul

O percentual de crianças alfabetizadas na Rede Municipal de Ensino de Corumbá alcançou 49% em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério da Educação (MEC). O número representa um salto de 11 pontos percentuais em relação a 2024, quando o índice era de 38%.

Considerando o crescimento entre os dois anos, Corumbá ocupa a 18ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul que mais avançaram no período.

Os dados completos, com o desempenho de todas as cidades brasileiras, estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e podem ser consultados em por meio deste link.

O Indicador Criança Alfabetizada avalia competências essenciais de leitura e escrita por meio de 16 questões de múltipla escolha e três itens de resposta construída, incluindo produção textual. Em 2023, o índice era de 42%, oscilou no ano seguinte e apresentou retomada consistente em 2025, refletindo o impacto de planejamento pedagógico, monitoramento de resultados e reorganização de estratégias da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Entre as iniciativas que impulsionaram o avanço está o programa EducaREME, que organiza simulados, acompanha indicadores e orienta o trabalho pedagógico com base em dados. Além disso, Corumbá consolidou a adesão ao MS Alfabetiza, programa do Governo do Estado, e fortaleceu a formação de professores e gestores. A rede também passou a utilizar o Circuito 360º, desenvolvido pelo Instituto Fefig em parceria com o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Acaia Pantanal, focado na alfabetização de estudantes do 1º ao 5º ano da região urbana.

Para 2026, a Semed ampliou as ações com distribuição de material didático específico do MS Alfabetiza para todas as turmas atendidas, mantendo a trajetória de crescimento.

“Os resultados divulgados pelo MEC mostram que, embora ainda existam desafios, o avanço registrado em 2025 está diretamente ligado à condução técnica, ao planejamento e à execução das políticas educacionais, com efeitos concretos no desempenho dos estudantes da rede municipal”, afirmou a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib.

Ela reforçou que o resultado é fruto do trabalho coletivo de professores, coordenadores, diretores e equipes técnicas, e que o maior ganho não é apenas o indicador, mas garantir que os estudantes aprendam e tenham acesso à alfabetização na idade adequada nas escolas.

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