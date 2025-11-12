Campo Grande confirma 11º caso de morcego com raiva e reforça alerta à população

A prefeitura de Campo Grande, por meio da GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses), confirmou nesta terça-feira (11) o 11º caso de morcego infectado pelo vírus da raiva neste ano na Capital sul-mato-grossense. O animal foi localizado no Bairro Cabreúva, dentro do perímetro urbano, após moradores acionarem o órgão. O último caso havia sido registrado em 7 de outubro, no Bairro Vila Planalto, dentro da mesma área monitorada pela GCZ.

De acordo com nota enviada à imprensa, a detecção ocorreu durante o monitoramento de rotina realizado pela equipe, que acompanha a circulação natural do vírus entre morcegos. Embora não haja motivo para pânico, o alerta foi reforçado: a população deve evitar qualquer contato direto com os animais, especialmente quando forem encontrados caídos ou dentro de residências. Nesses casos, o ideal é isolar o local e aguardar o recolhimento por profissionais.

A orientação da GCZ é cobrir o morcego com um balde, caixa ou pano, impedindo a aproximação de pessoas e animais domésticos. Em seguida, o morador deve entrar em contato pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794 para solicitar o recolhimento. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos fins de semana e feriados, das 6h às 22h. Segundo o órgão, o comportamento anormal, como voar durante o dia ou permanecer no chão, é o principal indicativo de doença ou desorientação.

A GCZ também reforça a importância da vacinação antirrábica anual de cães e gatos como principal forma de prevenção. Animais devidamente vacinados não transmitem o vírus da raiva, o que protege tanto os tutores quanto a comunidade. A prefeitura segue monitorando áreas com maior presença de morcegos para evitar a disseminação da doença na zona urbana.

