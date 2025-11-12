ABREC-MS divulga edital de convocação para assembleia extraordinária no dia 21 de novembro

A ABREC-MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul) convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 21 de novembro de 2025, na sede social da entidade, localizada na Rua Geraldo Agostinho Ramos, nº 781, Bairro Jardim TV Morena, em Campo Grande.

A assembleia está marcada para às 16h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos membros da diretoria, ou às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

-Inclusão de novo membro no Conselho Fiscal da Diretoria da ABREC/MS;

-Assuntos gerais de interesse da associação.

O documento foi expedido pela presidente da ABREC/MS, Maria Aparecida Albuquerque Arroyo.

Mais informações: (67) 3342-1713 | www.abrecms.org.br

