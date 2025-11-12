Investimento de R$ 25 milhões: Viaduto Jardim Veraneio será entregue nesta quinta

A Plaenge inaugura nesta quinta-feira (13), o Viaduto Jardim Veraneio, nova intervenção viária considerada uma das mais relevantes dos últimos anos na região Leste de Campo Grande. A obra, que foi iniciada em maio de 2024, está localizada no cruzamento da BR-163 (denominada Avenida Alexandre Herculano no perímetro urbano) com a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

A obra é uma contrapartida da empresa ao município, autorizada pela Prefeitura de Campo Grande, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Terrestres), sob fiscalização da Motiva Pantanal. O investimento total é de R$ 25 milhões, sendo R$ 17 milhões referentes à contrapartida e R$ 8 milhões aplicados diretamente pela Plaenge.

O viaduto foi projetado para ordenar o tráfego e melhorar a fluidez entre as regiões Leste e Norte da cidade. O complexo viário inclui quatro rampas de acesso à rodovia, retornos sob o viaduto e duas rotatórias nos cruzamentos da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo com as ruas João Kussarev e Cruz de Malta.

O conjunto de intervenções também abrange drenagem urbana, alargamento de pista para acostamento, ciclovia e passeios para pedestres. A ciclovia se integra à existente na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, conectando o Parque dos Poderes à Avenida Afonso Pena.

Para reduzir impactos no trânsito durante a execução, a Plaenge realizou a obra em alinhamento com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Motiva Pantanal e Agetran (Agência Municipal de Trânsito), além de manter comunicação constante com moradores por meio de boletins quinzenais, canal de WhatsApp e um site exclusivo.

Segundo o diretor corporativo da empresa, Édison Holzmann, o novo viaduto reforça o papel da Plaenge no desenvolvimento urbano de Campo Grande. “Este viaduto representa mais do que uma obra de engenharia. É resultado de uma parceria entre setor privado e poder público para melhorar a vida das pessoas, ampliar a mobilidade e preparar Campo Grande para o futuro”, afirmou.

Por Inez Nazira