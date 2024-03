Vacinação contra a Gripe dispara nas redes particulares e dose varia entre R$ 74 e R$ 202

Clínicas e laboratórios particulares de Campo Grande já estão aplicando as vacinas contra a gripe influenza desde a primeira semana de março, de acordo com a pesquisa realizada pelo jornal O Estado. Os valores variam de R$ 74,00 a R$ 202,00 com promoções. Lembrando que em redes particulares não há restrição ou grupo prioritário, a faixa etária começa a partir de 6 meses.

Algumas unidades informaram que a procura está alta, com isso, estão com os estoques reduzidos. O Laboratório Multilab é um dos que estão aplicando as doses contra a doença, sua vacina é quadrivalente fragmentada, inativada, ou seja, sua fórmula previne as quatro cepas do vírus influenza, incluindo duas do tipo A e duas do tipo B. A rede está em promoção, cada dose sai por R$ 89,00.

A vacina tem efeitos colaterais leves, como dor no local da injeção e febre podem ocorrer, mas são geralmente temporários. Vale ressaltar, que a vacinação reduz o risco de infecção por influenza e diminui a gravidade dos sintomas e evitando complicações mais sérias, como pneumonia e a morte. Enfermeiro alerta sobre a importância da imunização.

“As vacinas são o meio mais seguro e eficaz de nos protegermos contra certas doenças infecciosas, bem como no enfrentamento de epidemias. Elas são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor, sempre na forma atenuada (enfraquecida) ou inativada (morta). As vacinas nos protegem de forma segura e eficaz e permitem que nosso sistema imunológico esteja preparado para combater determinadas infecções, caso ocorram”.

No Laboratório Sabin a vacina é encontrada no valor de R$115,00 e até ontem (21) haviam somente 11 doses disponíveis. O laboratório faz algumas recomendações.

“Em casos de alergia grave (anafilaxia), devem realizar a aplicação em ambientes preparados para as reações e permanecer em observação por pelo menos 30 minutos após a vacinação. Em reações adversar, se persistirem por mais de 3 dias, a paciente deve procurar seu médico e em caso de sintomas graves ou inesperados após a vacinação devem ser notificados ao serviço que realizou a aplicação”.

Outro Laboratório que confirma a alta procura é o Bioclinico, eles estão aplicando as doses apenas na unidade da rua 25 de Dezembro, desde o dia 10 de março, e o valor por unidade sai por R$74,00. Até o momento da pesquisa, haviam 50 doses disponíveis. O laboratório também está com promoção, 3 doses por R$ 202,00, o combo é pensado em famílias que querem adquirir o imunizante. A rede esclarece que gestantes podem se imunizar.

“A vacinação contra a gripe é especialmente recomendada para mulheres grávidas para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Ressaltando que crianças menores de 6 meses não podem tomar a vacina”.

Idosos lideram procura na rede pública.

Em Campo Grande as doses começaram a ser aplicadas ontem (21), nos mais de 70 postos de saúde do município. Por enquanto, apenas o grupo prioritário está podendo tomar o imunizante. Durante a manhã, a maior procura nas unidades de saúde foi dos idosos, que aproveitaram o primeiro dia para garantir a proteção contra a doença.

A aposentada Neuza Teixeira Batista, 70 anos, conta que todo ano procura se vacinar contra a gripe para evitar a doença. Hoje, ela esteve acompanhada da sua mãe, Luíza Teixeira Batista, 86 anos, que também aproveitou para se vacinar. “Eu faço questão de me vacinar porque a gente sabe que é a melhor forma de prevenir contra a doença. E nós que somos idosos não podemos facilitar”, diz.

Por Inez Nazira

