Nova diretoria do TRT/MS tomará posse nesta quarta-feira

Nova diretoria do TRT/MS tomará posse na quarta-feira (7)

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região realizará, na próxima quarta-feira (7), às 17h, a sessão solene de posse da nova direção para o biênio 2023/2024. O evento será presencial e poderá ser acompanhado pelo canal do TRT/MS no YouTube.

Tomarão posse o desembargador João Marcelo, eleito para assumir a Presidência e a Corregedoria do TRT/MS, o desembargador Tomás Bawden que assumirá a Vice-Presidência e a Vice-Corregedoria, o desembargador Nicanor Lima que tomará posse como Ouvidor e o desembargador Francisco Filho como Diretor da Escola Judicial.

Expediente

Em razão da solenidade, o expediente do TRT/MS no dia 7/12 será das 7h às 13h, nas unidades com sede em Campo Grande, e das 7h às 12h, nas demais unidades.

João Marcelo

Formado em Direito pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá, em 1989. Iniciou suas atividades na carreira da Magistratura em 1993, quando tomou posse no cargo de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 24ª Região. Foi promovido, por antiguidade, ao cargo de Juiz Titular da Vara de Paranaíba em 1995.

Também atuou nas Varas do Trabalho de Ponta Porã, 1ª de Dourados e Jardim. Exerceu a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região entre os anos de 2012 a 2015. Exerceu o cargo de Juiz auxiliar perante o TST entre os anos de 2016 e 2017.

Com a instalação da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, em 2005, foi removido para a Capital para exercer a primeira titularidade do novo órgão trabalhista, cargo que ocupou até a data de 13 de novembro de 2020. Tomou posse como desembargador do TRT24 no dia 13 de novembro de 2020, promovido por critério de merecimento.

Tomás Bawden

Graduou-se pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, tendo colado grau em 1986. Anteriormente, já havia se graduado em Engenharia Civil, também pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua atuação no serviço público em 1991, como servidor da Justiça do Trabalho no TRT da 18ª Região (Goiás).

Aprovado em concurso público, tomou posse como Juiz do Trabalho Substituto em 1992 no TRT da 10ª Região, com sede em Brasília, DF. Criado por lei o TRT da 24ª Região, exerceu a opção legal de nele ocupar cargo de Juiz do Trabalho Substituto, desde sua instalação em 1993.

Promovido a Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, pelo critério do merecimento, presidiu sucessivamente as JCJs de Amambai, Paranaíba e de Três Lagoas, esta última posteriormente convertida em primeira Vara do Trabalho de Três Lagoas, MS.

Removeu-se para a primeira Vara do Trabalho de Campo Grande, MS, em 2013. Tomou posse como desembargador do TRT24 em 27 de setembro de 2021, promovido por critério de antiguidade.

Francisco Filho

Graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, DF, em 1980. Ingressou na magistratura trabalhista em 1989. Foi promovido, em setembro no mesmo ano, pelo critério de antiguidade, ao cargo de Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Dourados. Em 2008, foi promovido ao cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Nicanor Lima

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB. Em 1989, ingressou na magistratura como Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 10ª Região. Em 1991, foi promovido, pelo critério de merecimento, à Presidência da 1ª Vara do Trabalho de Dourados. Optou pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, na ocasião de sua instalação. Foi nomeado, em 1998, pelo critério de antiguidade, para o cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul.