Bronquiolite: vacina inédita contra o VSR chega a MS nesta quarta, com distribuição aos municípios

Primeira remessa com 10.755 doses será destinada a gestantes a partir da 28ª semana

O Governo de Mato Grosso do Sul recebe nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a primeira remessa da vacina contra o VSR (vírus sincicial respiratório), considerada um avanço inédito no SUS para prevenir bronquiolite e pneumonias graves em bebês. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional na segunda-feira (2).

A estimativa inicial era de 10.700 doses para MS, mas o quantitativo confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde é de 10.755 doses.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) informou ao Jornal O Estado que aguarda o repasse estadual e que já trabalha em um plano de organização para iniciar a aplicação assim que as doses chegarem às unidades.

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais de Saúde. Assim que o repasse for realizado, o município dará início à distribuição. A pasta já está organizando estratégias para garantir a vacinação com a maior agilidade possível, com a referência inicial de algumas unidades de saúde para, posteriormente, ampliar a oferta a toda a rede da Capital. Ressalta-se que o imunizante é destinado exclusivamente às gestantes a partir da 28ª semana de gestação.”

Distribuição na quinta-feira

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informou que as doses chegam nesta quarta-feira, 3 de dezembro, e serão imediatamente conferidas e armazenadas na Rede de Frio estadual. A distribuição aos municípios está programada para quinta-feira, 4 de dezembro, permitindo que todos iniciem a vacinação simultaneamente.

Os municípios deverão retirar suas doses conforme cronograma pactuado com a Rede de Frio.

Quem vai tomar a vacina e por quê?

O público-alvo é formado por gestantes a partir da 28ª semana, período em que a vacinação permite a transferência de anticorpos ao bebê pela placenta, oferecendo proteção desde o nascimento, fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias.

O Ministério da Saúde estima que Mato Grosso do Sul tenha 39.989 gestantes a serem contempladas.

O VSR (vírus sincicial respiratório) é responsável por cerca de 60% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos e é a principal causa de bronquiolite nessa faixa etária.

MS capacitou equipes e padronizou procedimentos

A SES informou que já concluiu o treinamento das equipes municipais, alinhou fluxos e organizou as UBS (Unidades Básicas de Saúde) para receberem o imunizante. As orientações incluem acolhimento das gestantes, conferência da idade gestacional, organização das salas de vacina, registro adequado das doses e priorização dentro do pré-natal.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, reforça o impacto da nova vacina.“Com a chegada da vacina contra o vírus sincicial respiratório em Mato Grosso do Sul, daremos um passo muito importante na proteção da primeira infância. Essa primeira remessa, com mais de 10 mil doses, permitirá o início imediato da vacinação das gestantes a partir da 28ª semana em todos os municípios, o que representa um avanço significativo na prevenção da bronquiolite e das pneumonias em bebês. Além de proteger as famílias, essa vacinação contribui para reduzir a sobrecarga nas emergências pediátricas, especialmente nos períodos de maior circulação do vírus. É uma ação preventiva, eficaz e essencial para garantir mais saúde às nossas crianças desde os primeiros dias de vida”.

Por Suelen Morales