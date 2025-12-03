Prefeita garante avanço no tapa-buracos em toda a Capital

Força-tarefa da Sisep já tapou 18,7 mil buracos e meta é de 80 mil

Após as chuvas intensas das últimas semanas e o aumento das reclamações por danos no pavimento, a prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou que o trabalho de recuperação asfáltica está “em pleno andamento” em todas as regiões de Campo Grande.

“Está em pleno andamento, as equipes estão nas sete regiões. Nós diminuímos nos meses de setembro até dezembro, sim. Diminuiu o número de investimento. Por quê? Porque nós estávamos priorizando salários de pais e mães de família que trabalham na prefeitura. A dificuldade econômica que o país passa é gritante para todo mundo. E a gente foi gerindo e agora nós estamos investindo recursos”, afirmou a prefeita.

Segundo Adriane, as equipes seguem diariamente nas ruas, não apenas no tapa-buracos, mas também em outras frentes de obras em andamento na cidade. Ela afirma que os danos provocados pelas chuvas das semanas anteriores já foram atendidos.

“Os problemas que tivemos com a chuva já estão resolvidos, sim. As equipes estão nas ruas. A população tem percebido o quanto as equipes estão trabalhando para a recuperação de regiões e para melhorias também, tomadas de decisões não paliativas, mas buscando solucionar o problema.”

Mais de 1,4 mil buracos por dia

Dados divulgados pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) mostram que, apenas entre 18 e 30 de novembro, foram tapados 18.750 buracos em todas as sete regiões urbanas da Capital — uma média de 1,4 mil reparos por dia.

Na última quinta-feira (27), a Prefeitura informou que a meta é executar entre 70 mil e 80 mil reparos até o fim do ano, com equipes atuando diariamente.

“As empresas contratadas por licitação seguem atuando diariamente, cada uma responsável por uma área específica, o que garante cobertura contínua e organizada”, informou o município.

Com o clima seco predominando, os serviços começam ainda de madrugada, por volta das 6h, e seguem até depois das 17h, incluindo sábados e feriados. A ausência de chuva tem facilitado a agilidade dos reparos, especialmente onde havia solapamentos, buracos profundos provocados por danos na drenagem.

A Sisep explica que, à medida que os pontos mais críticos são resolvidos, o ritmo tende a acelerar, já que os buracos menores exigem menos tempo de execução.

Como o morador pode solicitar manutenção?

A Prefeitura reforça que a população pode comunicar problemas como buracos, falta de iluminação ou mato alto por diversos canais oficiais. O atendimento pode ser feito:

pela Central 156; pelo aplicativo Fala Campo Grande, mediante CPF; presencialmente nas secretarias; ou por telefone, via Ouvidoria Geral, que direciona cada demanda ao setor competente.

Segundo o município, a intenção é facilitar o acesso da comunidade às soluções do dia a dia e garantir que as solicitações sejam acompanhadas até a conclusão do serviço.

Adriane Lopes defende GCM e manifestações pacíficas

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), saiu em defesa da GCM (Guarda Civil Metropolitana) após a ação que tentou impedir um grupo de mães atípicas e motoentregadores de protestar durante a abertura do “Natal dos Sonhos”, no último sábado. O episódio terminou em empurrões, quedas, pessoas feridas e prisões, e levou o Ministério Público Estadual a instaurar um inquérito para apurar se houve abuso por parte dos agentes.

Sobre a conduta da corporação, a prefeita afirmou que a Guarda “agiu para proteger as famílias” e que os agentes foram surpreendidos por um grupo que, segundo ela, “já vinha se organizando para atrapalhar eventos da Prefeitura”.

“Foi um espetáculo muito visitado, tínhamos mais de 10 mil pessoas naquele local. A guarda, quando vai para um evento como aquele, vai para proteger essas pessoas. Infelizmente, vivemos ali com 12, 15 pessoas que se organizaram para atrapalhar o evento. Isso tem sido algo corriqueiro durante todo esse ano”, disse Adriane Lopes.

A prefeita declarou ainda que a Guarda Civil Metropolitana, hoje “uma das três melhores do país”, respondeu de forma proporcional ao que classificou como uma tentativa de tumultuar um evento infantil.

“O papel da guarda é proteger as pessoas. Estavam ali preparadas para proteger as crianças. Se teve algum excesso, alguma situação, o secretário já está tomando as providências cabíveis, mas eu defendo a guarda. Quando eu assumi, os guardas não tinham uniforme nem viatura. Hoje estão capacitados e preparados”, afirmou.

Adriane também mencionou que um dos detidos teria “50 passagens pela polícia”, e classificou a ação como uma resposta necessária. “O guarda também é pai de família e estava trabalhando. Ele foi surpreendido por pessoas armadas. Se a guarda não tivesse feito o papel dela, acredito que a sociedade estaria reivindicando muito mais”, disse.

Mobilização pacífica e legítima

Para ela, manifestações são legítimas, mas não podem colocar crianças em risco. “Não sou contra manifestações, muito pelo contrário. Mas a defesa das crianças e das famílias é o papel da guarda. E eles também foram pegos de surpresa. A manifestação iniciou na frente da espelunca. Ninguém estava preparado para um ataque de bandidos em um evento de crianças. Mas aconteceu”, concluiu.

A prefeita também afirmou que, caso algum agente tenha extrapolado o limite legal, haverá apuração. “Se exceder o papel, vai ser aberto procedimento. Já está sendo feito levantamento das situações para que seja devidamente analisado o que ocorreu.”

Por Suelen Morales