Em nova gestão, a União das Câmaras de MS anuncia que dívidas com IPTU estão quitadas

O balanço dos sete meses da nova administração, eleita nesse ano, será apresentado já em dezembro

A UCVMS (União das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul) anunciou que as dívidas que somavam mais de R$ 310 mil foram quitadas na nova administração. Presidida pelo vereador douradense Daniel Teixeira da Costa Junior (MDB) e pelo vereador campo-grandense Ademar Vieira Júnior (MDB), conhecido como Junior Coringa.

“Ontem nós tivemos uma reunião online com a diretoria. Já vamos fazer uma reunião física em Campo Grande agora em dezembro para a gente apresentar o balanço dos sete meses de mandato nosso. Nesses sete meses a gente conseguiu saudar a dívida do IPTU, que estava no valor de R$ 310 798,94. Uma dívida impagável e que a gente conseguiu através de muita economia e também de muito trabalho quitar”, comenta Junior Coringa.

Com as dívidas sanadas, a União é capaz de melhorar a estrutura da sede e do hotel, além de promover a agregação de outras câmaras a UCVMS. Coringa explica que essas melhorias atraem os outros vereadores a participarem e geram economia nas despesas parlamentares. Com quartos melhores, sala de reunião e a instalação de placas solares ajudam aos vereadores de passagem a se hospedarem e se reunirem na união.

“O primeiro passo foi dado. A partir do ano que vem, a gente já pode fazer convênio, buscar emenda, trabalhar para que a gente possa melhorar o ambiente, para que os vereadores possam não precisar mais locar prédio para fazer os seminários. Os seminários possam ser na nossa casa, que é a União das Câmaras”, explica.

Para o vereador, essas mudanças são percebidas até mesmo por quem não é filiado, que poderão usufruir dos serviços oferecidos. “Nós vamos apresentar a proposta para todas as câmaras se filiarem na União das Câmaras, até para que os vereadores possam participar e ocupar o espaço. Porque tem vereador que não é filiado e liga na União para poder usar o hotel, os quartos, para poder, quando vem em Campo Grande, fazer agenda ou participar de algum seminário”.

Por Lucas Artur e Brunna Paula