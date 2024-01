Brasil registra 6.766 transplantes de orgãos em dez anos

O Ministério da Saúde tem concentrado esforços na implementação de estratégias visando aumentar a oferta de órgãos e tecidos para transplantes, reduzindo significativamente o tempo de espera dos pacientes em lista. O resultado obtido em 2023 é motivo de celebração, com o melhor desempenho dos últimos dez anos: entre janeiro e setembro, foram realizados 6.766 transplantes em todo o país, representando um aumento em relação às 6.055 cirurgias registradas no mesmo período do ano anterior.

Dados compilados pelo Ministério da Saúde indicam não apenas um aumento na quantidade de transplantes, mas também no número de doadores efetivos. Durante os primeiros nove meses de 2023, foram concretizadas 3.060 doações, um aumento de 17% em comparação com as 2.604 doações registradas no mesmo período de 2022. É importante destacar que as informações relativas a 2023 são preliminares e sujeitas a alterações.

A coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Daniela Salomão, enfatizou a contribuição essencial de todos os envolvidos no processo de doação e transplante para alcançar esses resultados. “É importante lembrar de todo o esforço dos profissionais de saúde envolvidos no processo de doação e transplante para alcançarmos este resultado. E destacar o papel das famílias doadoras por acreditarem e apoiarem o SNT na missão de ajudar a salvar vidas”, afirmou. Ela ressaltou também a importância da doação consciente e altruísta.

Com 4.514 cirurgias realizadas, o rim se destaca como o órgão mais transplantado, representando 66,72% dos procedimentos. Na sequência, estão o fígado, com 1.777 transplantes, e o coração, com 323. Atualmente, 41.559 pessoas aguardam em lista por um transplante de órgãos, sendo 24.393 homens e 17.165 mulheres.

Políticas públicas têm sido implementadas para fortalecer o Sistema Nacional de Transplantes. Em setembro de 2023, foi instituído o Programa de Incremento Financeiro para o Sistema Nacional de Transplantes, com o objetivo de estimular o aumento da capacidade assistencial de transplantes e atender à demanda da população.

O SNT busca aprimorar todos os processos relacionados à doação e transplante, incluindo atendimentos mais adequados, utilização de novas tecnologias, investimentos necessários, capacitação de profissionais e conscientização da população por meio de campanhas nacionais.

No ano passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, sancionou a lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos. A legislação visa destacar a importância das doações e promover a discussão e o esclarecimento científico para desmistificar questões relacionadas ao tema. A política prevê investimentos em programas de formação continuada e atividades educacionais para conscientização sobre a doação de órgãos.

