Paciente recebe alta após transplante de medula óssea no Hospital Cassems em Campo Grande

No último dia 4, Kauan Oliveira da Silva Rosa, de 20 anos, recebeu alta hospitalar no Hospital Cassems de Campo Grande após passar por um transplante autólogo de medula óssea. Este é o sexto procedimento do tipo realizado pela unidade desde a autorização do Ministério da Saúde em julho de 2022.

Kauan, natural de Dourados, foi diagnosticado há pouco mais de um ano com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O jovem enfrentou um longo período desde o início dos sintomas até o diagnóstico, aproximadamente seis meses. “Foi um tempo longo para gente descobrir o linfoma, desde o começo dos sintomas até o diagnóstico, levou uns seis meses”, compartilhou Kauan.

Internado desde 30 de novembro, o paciente conciliou o tratamento com a faculdade de Direito, demonstrando determinação e perseverança. “Eu não queria largar minha faculdade, eu ia quando podia, fiz acordo com os coordenadores e com os professores, quando estava melhorzinho, fazia provas, apresentava seminários, mas em nenhum momento cogitei trancar minha faculdade, não à toa passei e vou agora para o terceiro ano”, afirmou.

A hematologista e responsável pelo setor de transplante de medula óssea do Hospital Cassems, Soraya Romanini, elogiou o bom humor de Kauan durante o tratamento, destacando sua contribuição para o sucesso do transplante. “O Kauan foi um paciente que nos cativou muito, pelo bom humor que ele teve durante o tratamento, colaborando para que tudo desse certo. Um menino novo, mas com muita sabedoria, ativo, muito otimista e foi um grande parceiro de toda a equipe na realização do transplante”, disse Soraya.

Durante os 35 dias de internação, Kauan contou com o apoio do pai, Márcio da Silva Rosa, policial militar, que expressou sua felicidade com o segundo nascimento do filho.

“Estou muito feliz, agradecer a Deus e como eu disse aqui para o pessoal, eu estava presente quando ele nasceu e estou presente agora no renascimento dele, que de hoje em diante começa uma nova vida e eu vou estar sempre com ele”.

Além da gratidão pela recuperação, Kauan ressaltou a importância da equipe hospitalar em sua jornada. “A equipe é maravilhosa, desde os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, as nutricionistas, todos eles contribuíram para que esse processo fosse mais leve. Eu ganhei uma segunda família com certeza e são pessoas que eu nunca vou esquecer, vou levar no meu coração para sempre. Sou muito grato ao Hospital, a quem participou disso, é o meu segundo nascimento, é o fim de um ciclo que durou mais de um ano nessa luta, então estou muito feliz com certeza”, expressou o jovem.

O transplante autólogo de medula óssea, realizado quando as próprias células-tronco do paciente são coletadas e utilizadas no tratamento, representa um avanço significativo no campo da medicina, oferecendo uma nova esperança para aqueles que enfrentam condições graves como o linfoma de Hodgkin. O Hospital Cassems de Campo Grande continua a se destacar como referência nesse tipo de procedimento, tendo realizado o sexto transplante autólogo desde a autorização do Ministério da Saúde em julho de 2022.

