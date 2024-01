Operação “Tolerância Zero” continua na Capital para reduzir irregularidades no trânsito

Continua neste sábado (6) a Operação “Tolerância Zero”, da Polícia Militar, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança em diferentes pontos da Capital de Mato Grosso do Sul.

A operação que teve início ontem (5/1), terá o reforço no policiamento ostensivo com o emprego das equipes do Comando de Policiamento Metropolitano, Batalhão de Polícia Militar de Choque e apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, a fim de desenvolverem ações como bloqueios viários, blitz e abordagens em locais considerados sensíveis.

Segundo as informações da PM, a Operação visa reduzir as irregularidades no trânsito, com foco especial nos motociclistas, abordando aqueles que realizam manobras perigosas e descarga livre, bem como haverá uma verificação rigorosa da documentação de condutores e veículos, além de fortalecer o policiamento preventivo e ostensivo nas regiões escolhidas.