 Bonito promove ações no Outubro Rosa para prevenir o câncer de mama e colo do útero

O mês de outubro é marcado pela campanha de conscientização em todo o mundo, o Outubro Rosa, que tem como foco a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Em Bonito, a Secretaria de Saúde está se preparando para oferecer uma série de ações dedicadas a essa causa fundamental.

Entre os dias 23 e 27 de outubro, a Secretaria de Saúde de Bonito irá promover diversas atividades em alusão ao Outubro Rosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância da prevenção dessas doenças. O câncer de mama e o câncer do colo do útero estão entre as principais preocupações da saúde das mulheres, e a detecção precoce é essencial para garantir um tratamento eficaz.

Durante esse período, as equipes de saúde realizarão testes rápidos, exames preventivos, solicitações de mamografias, palestras informativas e exames clínicos de mama. Essas ações serão distribuídas entre as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência de cada bairro, proporcionando acesso fácil para as mulheres da comunidade.

Para aproveitar essas oportunidades de cuidar da sua saúde, basta estar atento à data em que as atividades acontecerão na ESF de referência do seu bairro. A participação é fundamental, uma vez que a prevenção é sempre a melhor alternativa. Identificar essas doenças em estágios iniciais pode aumentar significativamente as chances de recuperação. Além dos exames e procedimentos médicos, a Secretaria de Saúde também promoverá um sorteio de brindes, incentivando a participação das mulheres nas ações de conscientização.

Serviços

Dia 23/10

ESF Bom viver

Preventivo

Brindes

Testes rápidos

Palestras

Dia 24/10

ESF Águas do Miranda

Preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos

Palestras

Exame clínico de mamas

Brindes

Dia 24/10

ESF Donária

Preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos

Palestras

A tendimento médico

Atividade física em grupo

Brindes

Dia 25/10

ESF Rincão Bonito

Preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos

Palestras

A tendimento médico

Atividade física em grupo

Brindes

Dia 26/10

ESF América

Preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos

Palestras

A tendimento médico

Atividade física em grupo

Brindes

Dia 27/10

ESF Centro

Preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos

Palestras

A tendimento médico

Atividade física em grupo

Brindes

Com informações da Prefeitura de Bonito

