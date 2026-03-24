Bolsonaro deixa UTI em hospital de Brasília, mas segue internado sem previsão de alta

Ex-presidente trata pneumonia bacteriana bilateral e permanece sob cuidados clínicos do DF Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração. A informação consta em boletim médico divulgado nesta terça-feira (24).

Apesar da melhora clínica, o ex-presidente permanece hospitalizado, com uso de antibióticos por via endovenosa, além de suporte clínico e sessões de fisioterapia respiratória e motora. Segundo a equipe médica, não há previsão de alta.

O boletim é assinado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado, pelo gerente médico Wallace S. Padilha e pelo diretor-geral da unidade, Allisson Barcelos Borges.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados. Ele estava detido na Papudinha, prédio que integra o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

No dia 13 de março, passou mal e foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao hospital com febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Na segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável à concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente, em razão do quadro de saúde.

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal no STF.

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