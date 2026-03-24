Alcides Bernal mata homem a tiros em imóvel no Jardim dos Estados

Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, foi atingido por dois disparos no tórax na tarde desta terça-feira (24), em Campo Grande

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, matou a tiros o fiscal tributário estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, na tarde desta terça-feira (24), em uma residência localizada na Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima apresentava três perfurações provocadas por dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atravessou o tórax, enquanto o outro também atingiu a região torácica, mas não houve transfixação.

Mazzini chegou ao imóvel acompanhado de um chaveiro, possivelmente para abrir a casa, quando foi baleado ainda na entrada, na varanda da residência. Equipes de socorro realizaram manobras de reanimação por cerca de 25 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo o tenente-coronel Gustavo Frias, que atendeu a ocorrência, quando as equipes chegaram o portão estava aberto e já havia outras viaturas no local. Não foram identificados sinais aparentes de arrombamento. O chaveiro que acompanhava a vítima foi identificado e deve prestar depoimento na Cepol.

Informações preliminares indicam que o imóvel estaria em processo de leilão e que a vítima poderia ter interesse na aquisição. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e as circunstâncias do ocorrido.

Por Biel Gill e Maria Gabriela Arcanjo

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram