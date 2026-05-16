Boletim Epidemiológico: MS registra 4.834 casos confirmados de chikungunya

Mato Grosso do Sul já registrou 11.521 casos prováveis de chikungunya, sendo 4.834 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), em 2026. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 18ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta sexta-feira (15).

Conforme o documento, 17 óbitos pela doença foram confirmados nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul e Douradina. Entre as vítimas, nove possuíam algum tipo de comorbidade. Um óbito está em investigação. O boletim também aponta 65 casos confirmados de chikungunya em gestantes.

Dengue

Já em relação à dengue, o Estado contabiliza 5.640 casos prováveis, sendo 827 confirmados. Não há nenhum óbito registrado nem em fase de investigação.

Nos últimos 14 dias, Corumbá, Água Clara, Brasilândia,Porto Murtinho, Amambai, Nioaque, Deodápolis, Itaporã, Sidrolândia, Três Lagoas e Campo Grande registraram baixa incidência de casos confirmados de dengue.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante contra a dengue já foram aplicadas na população-alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos.

A SES reforça que a população deve evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a orientação é procurar uma unidade de saúde do município.

Com Gov MS

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