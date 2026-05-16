Jovem de 25 anos é baleado e fica em estado gravíssimo em Dourados

Um jovem, de 25 anos, foi baleado com ao menos seis disparos e está em estado gravíssimo no Hospital Evangélico, em Dourados. O crime ocorreu na Rua André Gomes Brandão, na Vila Santo André.

De acordo com informações divulgadas, a vítima foi socorrida inicialmente por moradores e encaminhada à unidade de saúde antes da chegada das equipes de segurança. O crime aconteceu por volta das 10h20 de hoje.

A equipe da PM(Polícia Militar) foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica que recolheu 14 cápsulas deflagradas e dois projéteis de calibre .40.

Testemunhas relataram versões diferentes sobre a dinâmica do crime. Em uma delas, um veículo teria chegado ao local e três homens teriam descido e efetuado vários disparos contra a vítima.

Outra versão aponta para a participação de outro automóvel, com os mesmos suspeitos, que teriam continuado a ação. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Científica e equipes da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) também estiveram no local para os levantamentos iniciais do caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram