Festa do Queijo segue neste sábado (16), em Rochedinho

A 9ª edição da tradicional Festa do Queijo de Rochedinho continua neste sábado (16), a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, levando cultura, gastronomia e fortalecimento da economia local ao distrito. Com entrada gratuita, o evento integra o calendário de valorização das tradições rurais de Campo Grande e deve reunir milhares de visitantes no segundo dia de programação.

Considerada uma das principais celebrações da produção artesanal da região, a Festa do Queijo reúne mais de 60 expositores, com comercialização de queijos artesanais, doces derivados do leite, compotas, conservas, artesanato, além de praça de alimentação, brinquedos e atrações culturais para toda a família.

Além dos tradicionais queijos frescal, meia-cura e curado, o público também poderá apreciar sabores especiais, doces artesanais, gelatos e diversos produtos ligados à identidade cultural e rural de Rochedinho.

Neste ano, o evento chega à maior edição já realizada, com programação ampliada para dois dias. A expectativa é repetir o sucesso da edição anterior, que recebeu cerca de 10 mil pessoas, consolidando a festa como importante espaço de incentivo ao turismo rural, à agricultura familiar e aos pequenos produtores locais.

A programação deste sábado segue até às 23h e contará com apresentações musicais do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro, garantindo entretenimento e valorização da cultura regional.

Programação – Sábado (16)

17h às 23h – Festa do Queijo

21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro

Show do Grupo Pé de Cedro

Local: em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, em Rochedinho

Entrada gratuita

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram